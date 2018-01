Visite mesquitas, mercados e o mundo subaquático

Para quem decide passar um tempinho na capital Malé (sim, há hotéis; o site oficial das Maldivas lista vários “city hotels”), há dois passeios interessantes. Mas o mar ocupa 90% do território do país, e é nele que estão as atividades indispensáveis.

Hukuru Miskiiy. Visite a mesquita mais antiga do país, de 1656, feita de pedra coral e decorada com escrituras do Alcorão. Construída sobre os alicerces de um templo antigo, o interior é interessante e famoso por seu trabalho de laca fina e esculturas elaboradas de madeira. Um longo painel, esculpido no século 13, comemora a introdução do Islã nas Maldivas.

Mercado de Produtos e Mercado de Peixes. Ainda na capital, não deixe de conhecer o mercado onde moradores do país inteiro se encontram para vender produtos de cultivo familiar e importados. Cocos e bananas são os produtos mais abundantes por ali. Outro interessante ponto em que os habitantes se abastecem é o mercado de peixes, próximo ao porto. Peixes, polvos e mariscos são trazidos diretamente da pescaria do dia, fresquíssimos, e limpos em bancas por ali mesmo. O movimento é mais intenso no meio da tarde, quando os pescadores voltam com barcos cheios.

Hammerhead Point. Também conhecida como Rasdhoo Madivaru, Hammerhead Point é o local de mergulho mais impressionante dos recifes das Maldivas. Tubarões-martelo, arraias e outros animais de grande porte são visitantes frequentes. Fora das barreiras do recife, a profundidade é de mais de 200 metros de água excepcionalmente cristalina. Os mergulhos em Hammerhead geralmente começam antes do amanhecer, descendo por volta das 6 horas para uma maior chance de encontrar os animais.

Restaurante subaquático. As mesas do Ithaa, restaurante no resort Conrad, ficam dentro de um túnel de vidro, a uma profundidade de 5 metros sob as águas. Serve apenas refeições em formato de menu degustação: quatro pratos no almoço e seis no jantar. Reserve: bit.ly/maldivasithaa.