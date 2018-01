Vista do alto barata e sem filas

Construído em memória ao Grande Incêndio de Londres e para celebrar a reconstrução da cidade, o Monumento é uma coluna de 61 metros de altura com uma escada espiral de 311 degraus que levam a um mirante. A subida exige fôlego e equilíbrio: só um corrimão fino e desgastado evita a queda. Além de queimar as calorias depois daquele enorme english breakfast, o visitante ganha um certificado.

Para brindar a façanha, o Leadenhall Market (leadenhallmarket.co.uk) fica só a 5 minutos a pé dali. Construído no fim do século 19, o mercado lembra uma estação de trem da época, com seu telhado de ferro e vidro em forma de arco. Repare nos desenhos em relevo de frutas e flores, no alto das paredes, e nos dragões, símbolos da London City, no topo das colunas que sustentam o teto ornamentado.

Tradicionalmente um mercado de queijos e carnes, o Leadenhall Market hoje abriga bares, restaurantes e lojas. No fim da tarde, visitantes passeiam pelas ruas de paralelepípedo, observando cada detalhe do seu interior. Não tropece!

Para aproveitar o movimento, o açougue Butcher at Leadenhall serve carnes grelhadas na hora. Ao lado dele, a queijaria Cheese at Leadenhall tem 100 tipos de queijos. O Lamb Tavern, de 1780, é o pub mais antigo e um dos mais badalados do local. Logo na entrada, uma pintura em azulejo de Sir Christopher Wren, famoso arquiteto inglês, exibe seus planos para o Monumento e a reconstrução da cidade.

Do lado direito do Lamb Tavern está a entrada do Old Tom's Bar, no subsolo. Todo preservado, esse pub escondido com pinta de bodega espanhola serve tábuas de frios, além de deliciosos scottish eggs e minitortas. O nome Old Tom homenageia um famoso personagem do mercado: um ganso que fugiu do abate e virou o queridinho de lojistas e clientes por 37 anos.

* É jornalista, paulistana e

vive em Londres há 10 anos