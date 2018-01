Vista para o lago azul e uma Vegas em miniatura Os californianos se orgulham do azul brilhante de Lake Tahoe, um lago fincado a 2 mil metros de altitude na divisa entre Califórnia e Nevada, a 300 quilômetros de São Francisco. Um belo local para esquiar cercado pelas montanhas de Sierra Nevada. Há duas estações à beira do lago, ao norte e ao sul, com experiências bastante diversas.