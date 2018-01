Visto mais ágil para estudantes A Agência de Fronteiras do Reino Unido criou o programa Student Express para agilizar a emissão de vistos para estudantes estrangeiros matriculados em cursos com duração superior a seis meses. A análise do pedido de visto, que demora cinco dias (ou mais, caso a documentação esteja incompleta) pode ser feita em até dois dias.