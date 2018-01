Visto para os EUA: o que é preciso?

Estou tirando meu visto para os Estados Unidos. Já agendei a data da entrevista, mas tenho dúvidas de quais documentos vou precisar. Vocês podem me ajudar?

João Ferrentini Toja

Alguns procedimentos para obtenção do visto mudaram nas últimas semanas. Se você pagou a taxa de US$ 131 no Citibank, vai ter de depositar a diferença em relação ao novo valor (US$ 140) e levar o comprovante. Preencha o formulário DS- 160 pela internet, até dois dias antes da entrevista - a foto também precisa ser enviada eletronicamente. Leve impresso o comprovante de preenchimento online. O passaporte, válido por no mínimo 6 meses, é essencial. De resto, leve documentos que comprovem seu vínculo com o Brasil: extrato bancário, carteira de trabalho, holerite, declaração de imposto de renda, certidão de casamento...