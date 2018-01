Vitrines lado a lado

Se jogue nas camisetas que têm caveiras como tema da marca francesa Seven Tees na Bathroom Graffiti, no número 52. Um grande empório que também vende almofadas divertidas (como esta cheia de irreverência do destaque) e luminárias com formato de ursinhos de gelatina.

Ali pertinho, no número 8 da Rue Chabaud, a pequenina loja Augustin Latour exibe itens de decoração, como grinaldas de pequenas lanternas de papel da parisiense Tsé & Tsé Associées e capachos que parecem folhas de ginkgo biloba da Agence Art Terre. Criações de designers do mundo todo estão reunidas na etno-chique Ahimsa (148, Rue d'Antibes). Aquelas lamparinas de cerâmica do Marrocos ( 95) ficariam incríveis penduradas sobre o tapete turco de pelo de cabra ( 280), non?