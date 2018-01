Viver a vida sobre as ondas

Que tal deslizar sobre sua primeira onda no Oceano Pacífico? Há um sem-fim de escolas de surfe, com bons instrutores e aluguéis de prancha (desde US$ 35 por dia na Rider Shack) e de roupas de neoprene – sim, a água é fria o ano todo. As melhores ondas quebram mais pertinho do píer de Santa Monica e algumas escolas oferecem um serviço de fotografia para você levar registrado o momento do seu primeiro “drop”. A maior parte do ano as condições são propícias para iniciantes, mas vale sempre conversar antes com a escola para confirmar a previsão do tempo para os próximos dias. Em pouco tempo você ganha confiança e estará vivendo a vida sobre as ondas.

Onde: Desde US$ 130 por pessoa a aula de 2h na Santa Monica Surf School