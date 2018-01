Você está preparado para encarar uma volta ao mundo?

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

À primeira vista, pode parecer algo viável apenas para universitários ou para os que acabaram de se aposentar. Mas não precisa ser necessariamente assim, dizem os que já passaram pela experiência de trocar um ano de escritório por uma volta ao mundo. Confira as dicas:

Faça as contas

Para muitos, o custo da jornada é um fator determinante. Afinal, você precisa fazer uma poupança razoável e planejar com um ano de antecedência. Quem já fez a viagem diz ter gastado pelo menos US$ 1.500 por mês - valor que pode chegar a US$ 2.700, dependendo dos destinos escolhidos e da quantidade de viagens. América Central, do Sul e o Nordeste da Ásia têm preços mais amigáveis. Sublocar o apartamento e fazer pequenos trabalhos durante a viagem podem ajudar com os gastos.

Vencendo resistências

Não espere ser compreendido por todo mundo. Afinal, alguns parentes e amigos podem ficar genuinamente preocupados. E por vários motivos - desde como você vai se virar na viagem às consequências para a sua carreira. Tente explicar seus objetivos e mencione seus planos de fazer contato, usando Skype, blog e redes sociais.

Conheça seus limites

Nem todo mundo pode - ou deve - passar um ano fora de uma hora para outra. Às vezes é adequado ir aumentando a duração das viagens aos poucos. Outra dica para reduzir a ansiedade é começar por um país que lhe pareça familiar, antes de investir em culturas totalmente diferentes. Muitos viajantes contaram ter programado apenas os três primeiros meses, deixando os demais para quando já conhecessem mais sobre o mundo e sobre eles mesmos.

Planeje a volta

Se readaptar à rotina de um escritório demanda algum esforço. Só que também não é tão complicado quanto alguns imaginam. Procure manter contato com colegas de profissão. E atualize seu currículo, deixando claro o quanto a experiência de um ano de viagem contribuiu para seu crescimento pessoal. COM NYT

Embarque

Enquanto sonha com uma viagem de volta ao mundo - ou simplesmente com as próximas férias -, você pode decorar sua casa com itens úteis e inspiradores. Todos os continentes estão lá, prontos para serem descobertos.

ELEGÂNCIA / Caixa forte

Para guardar documentos e fotos, caixa com forro interno de camurça vermelha da Le Paquet. Por R$ 240

PARA MENINAS / Brincadeira global

O globo terrestre da Barbie traz informações como idioma, geografia, alimentação, pontos turísticos e costumes dos países. Por R$ 279, nas Americanas.com.

AOS SEUS PÉS / Pisar macio

O tapete da marca italiana Skitsch é de lã, feito à mão. Por R$ 5.318, com 1,50 por 2,45 metros, na A Lot Of

LEMBRANÇAS / Domine o mundo

Suas fotos e lembranças podem dominar o mundo. Ao menos no mural de ferro em formato de mapa. Por R$ 125,90, na Imaginarium

COM EFEITO / Planeta iluminado

Quando acesa, a luminária da Imaginarium forma o mapa-múndi vazado no corpo da peça. Com 50 cm de altura e 18 de largura, por 129,90, da Imaginarium

A LOT OF: (11) 3068-8891; AMERICANAS.COM: 4003-1000; IMAGINARIUM: (48) 3269-8396; LE PAQUET: (11) 3062-1510

Veja também:

Campeões de procura para intercâmbio

Salzburgo: Produto Musical Bruto

Viena, um essencial ponto de encontro

Mr. Miles: De viagens e casamentos

Turista profissional: Clássicos revisitados

Leia o blog do Viagem