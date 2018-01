Você sabia...

tem o mais alto sky jump do mundo, inaugurado dia 20 (e já no Guinness Book), na torre do Hotel Stratosphere, em Vegas

Antes dele

o título era da atração

da Sky Tower, que fica em

Auckland, na Nova

Zelândia, com 191 metros