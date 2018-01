Você sabia...

foi o número de peregrinos que participaram da procissão de El Rocio, realizada semana passada na Andaluzia, Espanha

Durante 1 semana

os participantes percorrem as trilhas do Parque Nacional Doñana para

saudar Nossa Senhora

junho é mês de...

9 Festival de Design

A oitava edição do DMY, até o dia 13, reunirá trabalhos de destaque de mais de 400 designers do mundo inteiro, em um espaço de 11 mil metros quadrados em Berlim, na Alemanha. Site: dmy-

berlin.com

11 Luminato

A proposta do evento é iluminar as ruas de Toronto, no Canadá, com arte e cultura. As atrações - pagas e gratuitas - estão espalhadas pela cidade: música, cinema, literatura, dança, artes visuais, teatro e mágica. Até dia 20. A programação completa está no site: www.luminato.com/2010

24 São João

As festas em torno do santo duram o mês todo nos arraiais mais famosos do Nordeste. O de Caruaru, em Pernambuco (caruaru.pe.gov.br) começa sexta-feira e vai até 29 de junho. Na paraibana Campina Grande (saojoaoemcampina.com.br), vai de 4 de junho a 4 de julho

25 Parintins

O festival folclórico mais famoso do Amazonas ocorre no Bumbódromo, com as apresentações e a disputa acirradíssima entre os bois-bumbás Garantido e Caprichoso. Até dia 28. Site: www.parintins.com

Na última semana, dois museus ganharam o noticiário - e por motivos opostos

Phillippe Starck transformou um antigo armazém no centro cultural Alhóndiga, em Bilbao, Espanha

Cinco quadros - entre eles um Matisse e um Picasso - foram roubados do Museu de Arte Moderna de Paris