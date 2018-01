Você sabia...

viagem.estado@grupoestado.com.br

221 cidades entraram

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

no ranking anual de qualidade de vida divulgado pela empresa de recursos humanos Mercer. Viena, na Áustria, foi a número 1

Três brasileiras

integram a lista: Brasília (104ª), Rio (116ª) e São Paulo (117ª). A última colocada foi Bagdá, no Iraque

sua dúvida

Onde usar as milhas nas férias

Tenho milhas para viajar pelo Brasil e América do Sul. Já conheço vários lugares em território nacional e também Buenos Aires, Bariloche e Santiago. Vou ficar uns três dias e pensei em ir para Montevidéu. O que acham?Tenho 50 anos e viajarei sozinha. Ana Maria Almeida

Tudo vai depender do seu estilo. Montevidéu é uma boa ideia sim - em três dias você vai poder conhecer o melhor da cidade, andar pelos bairros de Pocitos e Punta Carretas, na orla do rio, passear pela Ciudad Vieja, percorrer feirinhas... Dá até para arriscar a sorte nos cassinos, já que o jogo é permitido no Uruguai. Mas há outras opções, como fazer um tour pelos vinhedos de Mendoza, na Argentina. Você não especificou a época da viagem, mas não esqueça que o inverno nesses países é rigoroso. Aliás, já que conhece Bariloche (e possivelmente se interessa por esqui), que tal as estações chilenas, como Chapelco, Chillán e Valle Nevado?