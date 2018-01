Você sabia?

Fazer um minicruzeiro pelo Rio Danúbio para chegar a Viena, na Áustria, desde Bratislava, capital da Eslováquia, pareceu uma ótima ideia de viagem. O preço do tíquete, 16 (twincityliner.com), a duração do percurso, 1h40, e os campos nas margens, vez ou outra interrompidos por uma vila ou um castelo, pareciam confirmar o acerto da escolha. Na chegada ao porto, porém, veio a surpresa não tão agradável. O Danúbio tem, para Viena, a mesma importância turística que o Tietê para São Paulo. A capital austríaca praticamente dá as costas a seu rio - o centro histórico fica a cerca de 4 quilômetros dali. No dia da minha chegada não havia táxi no porto. E a estação de metrô mais próxima estava a 15 minutos a pé (com mala), na Rua Lavalle. / MÔNICA NÓBREGA