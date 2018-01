Voos diretos até o Golfo Pérsico, à sua escolha

A chegada da Etihad (foto) amplia as opções para quem voa à região ou faz conexão a destinos na Ásia (Índia, China, sudeste do continente), na costa oriental da África (Quênia, Tanzânia, Moçambique) e no Oceano Índico (Maldivas, Seychelles, Maurício).

A Emirates (emirates.com/br), do mesmo país, está no Brasil desde outubro de 2007 e, de janeiro de 2012 para cá, tem voos diários também entre o Rio e Dubai, sua base. A Qatar (qatarairways.com/br) se lançou por aqui em junho de 2010 e voa diariamente entre São Paulo e Doha.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Clique aqui para ampliar a tabela