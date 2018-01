Winchester, o último lar de Jane Austen

Winchester, capital do condado de Hampshire, muito se assemelha às cidades de ar bucólico dos romances de Jane Austen. Talvez por isso tenha sido ali que a autora decidiu passar seus últimos dias, em 1817.

Com apenas 50 mil habitantes, a população da cidadezinha a 100 quilômetros de Londres é dividida basicamente entre trabalhadores do comércio e estudantes. Alunos e pesquisadores do mundo todo (especialmente os chineses) são atraídos pela University of Winchester.

Um dos principais cartões-postais locais, a caminhada na pista ao lado Rio Itchen parece saída de um conto de fadas. A trilha não é exatamente longa, mas convida à contemplação. Bancos de madeira estão espalhados pelo entorno – basta sentar e deixar a imaginação correr. Na sequência, ruínas do Wolvesey Castle, residência de bispos no século 17, ganham cor com uma moldura de árvores. Ótimo lugar para tirar fotos – especialmente no verão.

Seguindo pela College Street você encontra a Winchester College, uma das faculdades mais antigas da Grã-Bretanha ainda em funcionamento, com cerca de 600 anos. O espaço é aberto à visitação ( winchestercollege.org/guided-tours; £ 8 ou R$ 30).

Na mesma rua, no número 8, está o último lar de Jane Austen. A escritora veio de Chawton, a poucos quilômetros, para se tratar de uma enfermidade desconhecida – até hoje não se sabe as razões de sua morte, em 18 de julho de 1817. Não é permitido entrar no local, mas dá para visitar seu belo jardim.

Para celebrar os 200 anos da morte da escritora, o site oficial de Winchester ( visitwinchester.co.uk) sugere um passeio pelo condado de Hampshire, seguindo os passos da autora desde seu nascimento. Baixe o material, que inclui mapa e guia de eventos, em bit.ly/janepdf. Visite também o site comemorativo: janeausten200.co.uk.

Távola Redonda. Entre casas coloridas e muito floridas e feiras convidativas de Winchester, há muitos pontos de interesse histórico. O Hospital of Saint Cross, do século 12, é a instituição de caridade mais antiga do país, com várias áreas abertas à visitação.

A construção se manteve preservada, o que não aconteceu com Castelo de Winchester. O Great Hall, salão nobre de colunas de mármore e vitrais, é o que restou do castelo construído a mando de William, o Conquistador, no século 13. Mas o local é famoso mesmo pela Távola Redonda, uma enorme mesa onde, de acordo com a lenda, o Rei Artur se reunia com seus cavaleiros.

Ícone. O principal ponto turístico da cidade, contudo, é a Catedral de Winchester, uma das maiores da Europa. Você não precisa entender muito da história inglesa para admirar a construção e o parque que se abre à frente dela.

Com suas 500 toneladas de cobertura, a catedral começou a ser erguida ainda no século 7, quando uma monarquia pagã se tornou cristã. Fique o tempo necessário na entrada, observando as nuances do telhado e suas curvas. Por dentro haverá muito mais (entrada £ 8; R$ 30).

É ali que está enterrada Jane Austen – a catedral tem uma exibição permanente sobre a escritora, suas ligações com a cidade e outras curiosidades. Ao se aproximar da placa reluzente que traz o nome de Austen, é possível ler seu epitáfio: “Conhecida por muitos pelos seus escritos, querida de sua família pelos muitos encantos de seu caráter e enobrecida pela fé e piedade cristãs, nascida em Steventon, no condado de Hants em 16 de dezembro de 1775 e enterrada nesta catedral em 24 de julho de 1817. Abriu a boca com sabedoria e a lei da clemência estava em sua língua.”

Além de Jane Austen, há muitos nobres enterrados na catedral. É o caso do Rei Canuto II da Dinamarca, morto em 1035. Há mais curiosidades no site da catedral ( winchester-cathedral.org.uk), mas você também pode se programar para as visitas guiadas, que ocorrem de hora em hora, de segunda a sábado, das 10 às 15 horas.

DICAS

Gim: aqui que se produz o gim azul da Bombay Sapphire – visite a destilaria (£ 15; R$ 58) e monte sua própria bebida. A cidade também é rica em pubs e cervejas artesanais. The Black Boy e Plough Inn são boas opções.