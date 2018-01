Não tem jeito: uma hora é preciso atender ao chamado da natureza. Neste ano, serão mais de 24 mil banheiros químicos no trajeto dos blocos no Rio, 3 mil a mais do que no ano passado. É certo que nem assim as filas vão diminuir, mas, ainda assim, o melhor é encará-las. Nos últimos anos, xixi na rua tem rendido multa e cadeia no Rio – em 2014, cerca de 800 foliões tiveram de ir à delegacia pagar a penalidade de R$ 157 por terem sido flagrados no ato.