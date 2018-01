Yale dá ares cosmopolitas à pequena New Haven Ainda estudante, embarquei na Grand Central Station, em Manhattan, em direção a Yale, com a expectativa de encontrar um universo completamente distinto do meu. Cresci vendo Yale ser retratada em livros e filmes como um centro de excelência acadêmica ímpar, um celeiro de superdotados. Adoraria dizer que fui surpreendida pela simplicidade e pelos dilemas parecidos com os de alunos brasileiros. Mas não: Yale realmente é um planeta admiravelmente distante.