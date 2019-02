Amsterdam: o letreiro ‘I Amsterdam’ não faz falta

Recentemente Amsterdam retirou seu letreiro cartão-postal da cidade “I Amsterdam”. A justificativa me parece uma bobagem – a de que o “I” (eu em inglês) ressaltava o individualismo (quando na verdade a gente sabe que retiraram para diminuir o fluxo de turistas).

Independente de qual seja a razão verdadeira, achei uma bobagem retirar. Mas também acho que não faz falta (e se fizer pra você, tem um letreiro igual em frente ao aeroporto).

A verdade é que as pessoas gostavam do letreiro para tirar fotos registrando que estavam sim em Amsterdam. Mas posso te contar? Era tão lotado que a foto ficava uma m*%&@. Posso contar outra coisa? Ele não faz falta e o seu caso for só registrar a passagem pela cidade.

Te apresento outras sugestões de lugares onde você vai conseguir fotos melhores ainda!

As fotos mais lindas que você pode tirar na cidade são aquelas pelo canal. É só escolher aquele que você acha mais bonito e de preferência quando bate um solzinho de outono. Não vai ser difícil encontrar um canto bom para a foto – a cidade inteira é cercada pelos canais. A dica é pegar um que tenha pelo menos uma bike estacionada para compôr o clima da cidade.

Aproveitando que você está por ali, faça um tour de barco para conhecer os principais pontos históricos e arquitetônicos da cidade – se tiver que escolher pagar por um passeio turístico em Amsterdam, esse é o meu favorito. Com ele você consegue ter uma visão geral (e emocionante). Depois é só voltar a pé nos pontos que mais gostou.

Outra recomendação para foto que é a cara de Amsterdam é escolher uma casa bem típica, essas com janelas tortas, uns buracos na parede e… click. Eu não resisto.

A cidade também tem vários museus interessantes. Se você quiser um fotogênico, vá ao mais clássico deles – o Rijksmuseum, que tem uma biblioteca linda e super instagramável (já aviso que sou suspeita pois adoro bibliotecas). Lembrando que é em frente a esse museu que ficava o famoso letreiro. Mesmo sem o letreiro, continua lindo por fora (eu diria até mais lindo).

A Zuiderkerk é uma igreja que se você pegar do ângulo do canal, dá uma foto linda. Nem Monet resistiu à essa vista e decidiu pintá-la em um de seus quadros.

No mais, Amsterdam é ótima para sair andando e descobrir a cidade assim. Uma amiga diz que tudo parece um cenário – que até o buraco na parede parece que foi colocado ali propositalmente. Ainda não me decidi se concordo com ela. Mas, no mínimo, é um sinal de que não vão faltar lugares interessantes para uma boa foto.

Amanda viajou para Amsterdam a convite da KLM, companhia aérea holandesa. Acompanhe suas fotos da viagem no instagram @amandanoventa.