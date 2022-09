As suas maiores dúvidas sobre viajar para o Egito respondidas aqui

O país considerado o ‘berço da civilização’ tem tantos templos, pirâmides e história pra conhecer que é normal ficar confuso na hora de planejar sua viagem pra lá. Depois de ir ao país por três vezes, eu não recomendo que você vá sem um bom planejamento, talvez até feito por uma agência de viagem que vá te auxiliar com guias, transfers e outros itens fundamentais no turismo por um país como esse. Mas para te acalmar, separei aqui as principais dúvidas de quem viaja pra lá. Pode te ajudar.

Vale a pena fazer o cruzeiro pelo Rio Nilo?

Vale sim. É uma ótima maneira de conhecer vários lugares do Egito com uma logística bem otimizada. E os cruzeiros do Nilo não são como esses cruzeiros tradicionais que você vê por aí. O navio é diferente – mais simples, menos cafona e com cara de barco grande. A navegação pelo rio não balança e é lindo você observar o que vai passando pela janela ou terraço. O pôr-do-sol tem uma luz maravilhosa, meio amarelada, como você imagina que o Egito tenha. E, por fim, as paradas são surpreendentes: tem sempre um templo importante para visitar.

Viajar sozinha pelo país é seguro?

Não é recomendado viajar sozinha pelo país. Os egípcios são super receptivos, mas ainda existe bastante assédio – não só dos homens contra as mulheres, mas também de vendedores contra turistas. É importante levar em consideração a segurança. Por isso é recomendado que você contrate uma agência de viagens para organizar seus passeios ou pelo menos um guia de turismo.

As coisas são caras no Egito?

Para quem viaja a turismo, o mais caro pode ser a hospedagem e passeios turísticos. Porque alimentação, transporte e souvenirs são bem mais baratos do que estamos acostumados no Brasil. Por exemplo, num dos restaurantes mais caros do Cairo, o Naguib Mahfouz Coffee Shop, um almoço completo para 3 pessoas custou em torno de R$250 (quem mora em São Paulo sabe que os restaurantes mais caros têm a conta bem mais alta que isso).

O que vale a pena comprar no Egito?

Para quem é chegado numa comprinha, o Egito é um ótimo lugar para isso. Os souvenirs e produtos típicos costumam ter um preço ótimo. Já comprei tapetes orientais lindíssimos por US$5. Outra coisa legal de comprar também são peças de alabastro, uma pedra típica do país. Os turistas em geral também gostam de comprar essência de perfume em lojas de perfumaria, que costumam vender bem mais barato. E, claro, existem centenas de souvenirs de pirâmides, Cleópatras e gatos sagrados para comprar.

Quais são os restaurantes mais legais do Cairo?

Tem dois restaurantes no Cairo que eu considero imperdíveis: O primeiro é o Naguib Mahfouz Coffee Shop, excelente para você provar uma esfiha e um kibe de verdade e ainda provar outros pratos típicos da culinária árabe. O restaurante fica localizado no mercado Khan El Khalili, então dá pra você aproveitar para fazer os dois programas ao mesmo tempo.

Outro restaurante típico é o Abo Tarek, onde você pode provar o ‘koshari’, um prato egípcio tradicional. É um restaurante super simples, mas muito legal de conhecer.

Onde se hospedar no Cairo?

Me hospedei a convite do Four Seasons nos dois hotéis da rede que existem na cidade: Four Seasons Cairo Nile Plaza e Four Seasons First Residence. O primeiro fica no centro do Cairo e o segundo fica em Guizé, próximo às pirâmides. Ótimas escolhas para quem escolhe conforto na cidade.

Acompanhe esta viagem e outras de Amanda Noventa no instagram @amandanoventa.