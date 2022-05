De camarote para o Nilo no Egito

Uma coisa é certa – não importa o seu roteiro pelo Egito, o rio Nilo vai te acompanhar por onde for. Ele atravessa todo o país perfurando a paisagem desértica e exatamente por isso que é o grande responsável pelo surgimento das antigas civilizações.

Algumas experiências no Cairo ajudam você a valorizar esse rio importante (e lindo). Uma delas é se hospedar no Four Seasons Nile Plaza. Bem localizado no centro da cidade e às margens do rio, o hotel oferece seu padrão luxuoso de atendimento conectado à cultura egípcia – da gastronomia às obras de artes.

O café-da-manhã é tão farto que você não sabe o que escolher. Mix de sucos naturais, pães e ovos não faltam. Mas o destaque mesmo são os pratos egípcios. Se for muito ousado pra você experimentar logo pela manhã, não tem problema – o hotel oferece quatro restaurantes para almoço e jantar. Alguns deles, de frente para a piscina.

Aliás, a área externa do hotel onde ficam as piscinas e cadeiras para tomar sol é enorme. Viajar pra lá no inverno não é um problema já que na maioria dos dias faz sol e, no caso de bater um ventinho inconveniente, existe também uma piscina coberta e charmosa bem próxima ao spa para você emendar com uma massagem relaxante no fim do dia.

À tarde encontrei um lugar bem agradável para ficar, tomar uma cerveja e comer um hambúrguer – um lounge próximo à recepção onde outros hóspedes aproveitam para sentar e conversar ao som do piano que toca ao fundo. Quem procura um mini agito no hotel, encontra aqui.

Sobre as obras de artes, são mais de 200 peças originais espalhadas pelo hotel. Na sua suíte inclusive, pode apostar que deve ter pelo menos duas delas (eu contei e no meu haviam quatro). Mas o destaque da acomodação fica mesmo para a vista – do rio Nilo. O melhor pôr-do-sol do mundo talvez seja o do Egito. E é aqui, no seu próprio terraço do Four Seasons que você consegue assistir de camarote o céu dourado sobre o Rio Nilo.

Amanda Noventa se hospedou no Four Seasons Nile Plaza a convite do hotel. Veja aqui mais informações para reservas.