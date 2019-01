Palm Beaches: as férias das suas férias na Flórida

Você pode adorar a Disney, adorar Miami. Mas aposto que já saiu de uma viagem pra lá com a sensação de que precisar descansar, tirar umas férias das férias.

Por isso hoje eu te apresento a Palm Beaches, uma região da Flórida formada por 39 distritos, a uma hora de Miami e duas horas de Orlando. Palm Beaches é onde os americanos tiram férias e onde você pode tirar as suas também.

Ao contrário do que a maioria pensa, Palm Beaches não é só luxo. Eu conheci uma Palm Beaches mais acessível para os turistas mortais indo para as cidades de Delray Beach e Jupiter. Ambas bem localizadas e com tudo aquilo que você espera de umas férias na Flórida: carrinhos de golfe pra lá e pra cá, píer charmoso na praia, mar azul e bons hotéis.

Tem coisa para fazer (mas é bom também para fazer nada)

Palm Beaches é como os americanos gostam: cheia de atrações para lotar a sua agenda. A que eu não resisti foi o passeio de caiaque e stand up paddle pelos canais da região oferecidos pela Jupiter Outdoors Center. No passeio é possível ver tartarugas, peixe-boi e ainda admirar algumas das mansões e barcos da região. Bônus: eles falam português.

Outro programa é interagir com as tartarugas da região. As praias de Palm Beaches tem mais ninhos de tartaruga do que em qualquer outra praia dos Estados Unidos. O Loggerhead Marinelife Center em Juno Beach é um desses centros de conservação a ser visitado. É um programa legal para fazer com crianças já que existem aulas sobre conservação, aquários e outras interações bem próximas às tartarugas.

Quem quer algo mais descolado, pode passear pela Clematis Street em downtown West Palm Beach. Como se não bastasse a street art, os cafés e fontes dançantes, a rua ainda tem vista para o mar.

Mas como estamos falando de férias das férias, a boa pode ser descansar nas areias de Palm Beaches, de preferência numa sombra debaixo de um dos píers como os americanos fazem, sem compromisso na agenda. A Juno Beach é bem legal para isso e Delray Beach tem a vantagem de você atravessar a rua e encontrar diversos restaurantes.

Outlet mais tranquilo

O outlet de West Palm Beach não deixa a desejar. Nike, Adidas, Forever 21, Levi’s e outras das lojas mais procuradas estão por lá. E o melhor: o outlet é bem mais vazio do que os que você encontra próximos a Orlando, por exemplo. Isso acontece provavelmente porque os principais turistas da região são americanos e não têm tanta urgência assim em fazer compras.

Onde ficar em Palm Beaches na Flórida

Opções de hospedagem nesta região da Flórida é o que não falta. Abaixo, recomendo duas bem legais e de estilos diferentes para você escolher a que mais combina com o seu perfil:

Crane’s Beach House Boutique Hotel & Luxury Villa: Localizado em Delray Beach, 5 minutos caminhando até a praia. Com clima de pousada, o Crane’s encanta e dá o conforto necessário (principalmente se você estiver em família). Os dormitórios são praticamente uma casa com sala, cozinha, quartos. Tudo devidamente equipado caso você queira fazer algumas refeições no hotel. Além disso, conta com duas piscinas, happy hour todas as tardes e lavanderia.

Courtyard Palm Beach Jupiter: Um hotel mais sério, localizado em Jupiter. Aqui você vai precisar de carro para se locomover, mas também estará numa área mais tranquila de Palm Beaches, onde tudo parece perfeito e em seu devido lugar.

Amanda Noventa viajou a convite de Palm Beaches. É criadora do Amanda Viaja que é site, canal no youtube e desse espaço aqui no Estadão. Acompanhe suas aventuras no instagram em @amandanoventa