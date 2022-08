Para ficar bem próximo às pirâmides do Egito

Esse texto era pra ser um simples review do Four Seasons First Residence em Giza, região metropolitana do Cairo no Egito. Mas aí eles inventaram de me hospedar numa suíte presidencial e a história subiu para um novo nível – um nível maravilhoso e inédito de luxo na minha vida.

Eu nunca havia me hospedado numa suíte presidencial, muito menos em um dos hotéis mais luxuosos do mundo. E é grande. Uma sala enorme, cozinha, escritório, quarto com dois closets e um banheiro com duas pias e banheira, claro. Detalhe: eu estava sozinha com tudo isso só para mim.

Não pude evitar usar um pouco de cada cômodo pra ter certeza de que aproveitei tudo antes de ir embora. Cada mesinha daquela suíte teve pelo menos um copo d’água colocado sobre ela.

Uma das coisas interessantes dessa acomodação é que, além da vista para o Jardim Botânico do Cairo, ela também tem vista para o rio Nilo. E, se você reparar, consegue ver o barco do Four Seasons atracado no rio. Trata-se de um barco restaurante, chamado ‘Four Seasons First Nile Boat’ com gastronomia grega, brasileira, asiática e italiana. Como eu tive longos dias de trabalho com a agenda cheia de entrevistas, fiquei feliz ao pedir um hambúrguer com fritas no serviço de quarto sem me decepcionar.

Algo imperdível no hotel é a piscina – clássica e absolutamente fotogênica. Logo ali perto, não custa passar para conferir, há uma escadaria com teto de vidro que fica mais linda ainda quando bate o sol na parte da tarde.

O hotel fica localizado em Giza, uma cidade colada ao Cairo e onde ficam localizadas as pirâmides do Egito. Portanto ideal para quem tem pouco tempo na região e não quer ficar parado no trânsito da cidade de 10 milhões de habitantes. Recomendo de olhos fechados.

Amanda Noventa se hospedou no Four Seasons First Residence a convite do hotel. Veja aqui mais informações para reservas.