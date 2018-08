Companhia aérea proíbe chinelo, shorts e roupas de ginástica em seu lounge

Lembra daquela época em que a gente achava que precisa se arrumar para voar de avião? Passou, ainda bem. Eu tenho até um uniforme de voo composto por uma calça legging preta, camiseta e uma blusa de malha acompanhada de um sapato confortável. O espaço diminuiu e, assim, temos que encontrar conforto por nós mesmos. O avião não vai te ajudar.

Muito menos a Qantas Airlines.

A companhia aérea australiana eleita (mais de uma vez) a melhor do mundo tem algumas regrinhas para quem pretende utilizar seu lounge de espera. Bermudão de praia, chinelos, roupas de dormir e roupas de ginástica são proibidas no lounge vip (eu e minha calça legging, por exemplo, seríamos barradas).

E, recentemente, a notícia se espalhou depois que a cantora Joanne Catherall da banda Human League foi impedida de entrar no lounge porque vestia botas Uggs (aquelas botas feiosas de inverno). Elas são consideradas ‘roupas de dormir’ pela companhia aérea, portanto, impossível entrar.

A cantora contou o ocorrido no twitter: “Elas (uggs) são consideradas roupas de dormir pela mulher que trabalha lá. No entanto, eu nunca havia tido esse problema com nenhuma outro lounge até hoje. Com boa vontade, ela sugeriu que eu fosse a uma loja comprar outro sapato”.

Eu passei um tempo pensando em qual lado dessa história eu estava, mas a verdade é que não tem como escolher. A companhia aérea faz o que bem entender com relação a isso, criando suas próprias regras de vestuário. E não se abala. Na resposta à cantora, a companhia aérea reforçou: “Nos esforçamos para manter as diretrizes do nosso lounge para todos os convidados” e colocou um link com todas as regras para que a cantora pudesse checar.

Regra cumprida, Qantas. Só ficou faltando entender porque as botas são consideradas roupas de dormir…

Amanda escreve sobre viagens. Acompanhe suas dicas e aventuras pelo instagram @amandanoventa e pelo Facebook e Youtube Amanda Viaja.