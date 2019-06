Na América do Norte, Air Canada é melhor companhia aérea de novo

Saiu o resultado da 20ª edição do Skytrax World Airline Awards 2019, prêmio considerado o Oscar da aviação e referência de qualidade no setor aéreo. A Air Canada foi eleita a melhor companhia aérea da América do Norte pela terceira vez consecutiva — e é a oitava em dez anos que a empresa fica com o 1º lugar no continente. Também foi novamente a vencedora da América do Norte na categoria de melhor business class (executiva).

O hub da companhia canadense é o aeroporto de Toronto — leia a série completa sobre o que fazer em Toronto e veja onde ficar em Toronto, com sugestões de hotéis por bairros. No Toronto Pearson International Airport, desembarca quem voa a partir de São Paulo com a Air Canada. Lá, os viajantes que seguem para outros destinos fazem conexão.

No ranking mundial das 100 melhores companhias aéreas, a canadense ficou em 31º lugar, caindo uma posição em relação a 2018. Já a classe premium economy da Air Canada subiu da 12ª colocação anterior para o 5º lugar na premiação de melhor do mundo em 2019. A empresa já investiu US$ 12 bilhões em melhorias desde 2010. Entre as medidas estão a ampliação da rede de conexão de voos, inovações tecnológicas e a renovação da frota, com Boeing 737MAX e Airbus A220-300 neste ano.

Com sede em Londres, a Skytrax é uma organização internacional, que realiza estudos sobre o setor de aviação e levantamentos sobre companhias aéreas e aeroportos. Também faz auditorias qualitativas relacionadas a produtos, serviços e passageiros. As vencedoras da premiação anual saem de uma pesquisa realizada com viajantes do mundo inteiro.

Nesta edição, 21,65 milhões de passageiros de aproximadamente 100 países responderam ao levantamento da Skytrax World Airline Awards, entre setembro de 2018 e maio de 2019. No topo da lista das melhores companhias aéreas do mundo em 2019, ficou a Qatar Airways, que desbancou a Singapore Airlines, 1ª colocada no ano passado.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube