Canada Day: aniversário do país é comemorado com festival online

Um festival online marca a comemoração do Canada Day, o dia do aniversário do país, em 1º de julho. Para marcar a data durante a pandemia do novo coronavírus, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) organizou um evento que vai de 1º a 5 de julho (de quarta a domingo). Logo no primeiro dia de evento, haverá 2 transmissões ao vivo: a celebração em cidades como Montréal, Québec, Winnipeg e Calgary (às 14 horas) e um show com fogos de artifício (às 21 horas).

Ah, quer saber por que se comemora o Dia do Canadá em 1º de julho? Lá no Como Viaja eu explico a data e conto mais algumas curiosidades.

De icewine a intercâmbio no Canadá

A programação do Canada Day CCBC Online Festival abrange 4 áreas: cultura, educação, diversidade e inovação. Na quarta 1º de julho, entre 11 horas e 13h45, serão mostradas as novidades da Air Canada, como seu programa de segurança CleanCare+, e a costa leste do país, onde se localizam Toronto, Montréal e Ottawa (a capital do Canadá). O icewine, vinho de uvas congeladas, é o tema no painel das 15h30 de 2 de julho.

Como hub de tecnologia, Montréal será mostrada também em 2 de julho, mas logo cedo, às 10 horas. Já a província de British Columbia, onde fica Vancouver, no oeste do país, inova com sustentabilidade e é ganha destaque em 3 de julho, às 14 horas. Na área de intercâmbio, há evento programado para dar dicas de colleges na província de Ontario (4 de julho, às 17h30) e de como conseguir uma bolsa de estudos no Canadá (5 de julho, às 16 horas).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em ccbc.org.br/canadaday. Mas quem quiser pode comprar um ingresso solidário, para doação de cesta básica por meio da Central Única das Favelas (Cufa), no valor de R$ 65. Além da programação completa com os participantes, a página do evento tem informações gerais sobre o país, com links de tours virtuais e de dicas de arte, cultura e gastronomia.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube