Cidades canadenses entre melhores do mundo: Vancouver, Montréal e Toronto

As principais cidades do Canadá para turismo aparecem entre as melhores do mundo em dois rankings divulgados nesta semana, por motivos diferentes. Vancouver conquistou o 3º lugar no 2019 Quality of Living, anunciado hoje pela empresa de consultoria Mercer, que inclui outras quatro canadenses até a 32ª colocação, entre 231 cidades avaliadas sobre qualidade de vida. Em outra lista, uma pesquisa da Time Out com 34.000 pessoas, Montréal aparece na 6ª posição entre as 48 melhores cidades do mundo atualmente. A maior cidade do Canadá ficou na 23ª — para planejar sua viagem para lá, veja onde ficar em Toronto, com hotéis separados por bairros e com indicações de atrações turísticas próximas.

O 2019 Quality of Living, que chega à sua 21ª edição, é um dos levantamentos mais completos sobre cidades. Considera 39 fatores reunidos em dez categorias: saúde, educação, condições climáticas, transporte público, economia, política, aspectos sociais e culturais, disponibilidade de bens de consumo, moradia e diversão.

Considerando apenas a América do Norte, as cinco canadenses ocupam as primeiras posições. No ranking geral, Vancouver está em 3º lugar, empatada com a alemã Munique e a neozelandesa Auckland — leia dicas de Vancouver: guia completo para sua viagem à cidade no Canadá.

Toronto, Ottawa e Montréal estão nas mesmas posições do ano passado: 16ª, 19ª e 21ª, respectivamente. Calgary fecha a participação canadense no ranking, na 32ª colocação, uma acima em relação à lista de 2018. As americanas só aparecem depois disso — São Francisco é a melhor avaliada, em 34º. Se você ficou curioso para saber quem ficou em 1º lugar no levantamento geral, a campeã Viena não larga o posto há dez anos. Depois da capital da Áustria, vem a suíça Zurique, na mesma colocação do ano passado.

Melhores cidades do mundo: Montréal e Toronto na lista

Já a Time Out pergunta aos participantes da sua pesquisa anual como é a vida atualmente na cidade onde moram. As questões se referem a comida, bebida, cultura, música, vida noturna, sociabilidade, felicidade, atrativos, progresso da cidade e outras qualidades, como beleza e limpeza. Nesta edição, 33.706 pessoas responderam ao levantamento, realizado de forma anônima. Depois editores e colaboradores da Time Out respondem como consideram que é viver nas suas cidades atualmente.

Na 6ª posição, Montréal é descrita como um lugar onde os habitantes se orgulham de sua diversidade, dinamismo e criatividade, segundo Jean-Pierre Karwacki, da Time Out Montréal. Ele destaca também a combinação de polo cultural com o fato de a cidade ser acessível economicamente Sobre Toronto, no 23º lugar, Sandra Osojnik ressalta para a publicação a diversidade cultural da maior cidade do Canadá e a gastronomia em Toronto em constante renovação.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube