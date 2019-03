Club Med no Canadá: Québec recebe 1º hotel de luxo da rede all-inclusive

Fevereiro marcou o início das obras de construção da primeira unidade do Club Med no Canadá. Com abertura prevista para dezembro de 2020, o novo empreendimento da rede francesa de hotéis e resorts de luxo será erguido no Massif Charlevoix, cadeia de montanhas localizadas a uma hora de carro da cidade de Québec.

Destino de esqui menos conhecido dos brasileiros em relação a Whistler (na província de British Columbia) e a Mont Tremblant (também na província de Québec), Le Massif tem uma das descidas mais íngremes do lado leste do Canadá — 770 metros de desnível — e pode ser acessado tanto pelo topo quanto pela base.

O resort será erguido na parte baixa da montanha, à direita dos meios de elevação e de l’Ancienne, uma das 53 pistas do da estação. O projeto prevê a construção de três prédios de até oito andares e máximo aproveitamento da curvatura do terreno, localizado em frente ao Fleuve Saint-Laurent (grande rio que corta as províncias de Québec e Ontario).

All, inclusive, o Club Med terá em torno de 300 quartos. Os pacotes darão direito a aulas de esqui e passes para a estação de Charlevoix, kids club para crianças entre 4 e 17 anos, refeições e open bar, wifi e après-ski (atividades para toda a família depois de deslizar nas pistas).

Como o resort funcionará em todas as estações do ano, o hóspede poderá ainda conhecer por conta própria a parte histórica da cidade de Québec, avistar baleias na costa da região e curtir experiências locais, como visitar uma fazenda de maple no Canadá e provar uma versão congelada no palito do famoso xarope, que está entre os produtos e comidas típicas do Canadá.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube