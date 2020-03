Coronavírus fecha CN Tower, principal ponto turístico de Toronto

A CN Tower, principal ponto turístico de Toronto, irá fechar durante um mês por causa do novo coronavírus. Entre 14 de março e 13 de abril, a torre no Canadá não funcionará. Vou acompanhar e aviso se souber de novidades sobre alguma mudança na data de reabertura e sobre os ingressos. A pontinha da CN Tower é o cartão-postal da maior cidade do Canadá.

O covid-19 vem fechando gradativamente várias atrações pelo mundo. Em colaboração com a equipe do Viagem Estadão, escrevi hoje sobre o fechamento dos parques da Flórida, por exemplo. O assunto coronavírus e viagens também foi assunto do texto que publiquei hoje no Viagem dentro do caderno impresso Sextou!.

No Canadá, até o primeiro-ministro, Justin Trudeau, se impôs quarentena depois que sua mulher foi diagnosticada com o novo coronavírus. Até 13 de março, o país registrava 152 casos confirmados do novo coronavírus, sendo 60 (cerca de 40%) na província de Ontario e 53% (em torno de 30%) em British Columbia. Os dados são da Agência de Saúde Pública do Canadá.

Apesar de ser a maior das províncias do Canadá e a segunda mais populosa, Québec não tinha muitos casos de convid-19. Até o balanço de 13 de março, eram 15. Na maior cidade do Canadá francês, Montréal, minha irmã já está em casa com os filhos: ela terá de trabalhar em home office e meus sobrinhos estão com as aulas suspensas na escola, ambos durante o período de 14 dias.

