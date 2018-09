EduExpo e EduCanada: feiras de intercâmbio em SP, Rio, Brasília e mais 5 cidades

Duas vezes ao ano o Brasil recebe a feira de intercâmbio EduExpo, com escolas e universidades estrangeiras. No segundo semestre, simultaneamente, é realizada a EduCanada, evento promovido pelo governo canadense. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Porto Alegre estão entre as nove cidades que recebem a dobradinha de feiras de intercâmbio, entre amanhã (no Recife) e 2 de outubro (em Belo Horizonte).

De graça, os eventos oferecem informações sobre cursos de línguas e de férias, opções de ensino médio e programas de graduação, pós e MBA. Também é possível saber sobre ofertas em pacotes de intercâmbio e bolsas de estudo. Nas palestras, são abordados assuntos como visto de estudante e possibilidades de estudo e trabalho no exterior.

Na EduCanada, em torno de 50 instituições de ensino canadenses apresentam opções de programas para os brasileiros. Já a EduExpo, feira de intercâmbio dos outros destinos, reúne cerca de 100 expositores de países como Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, França, Espanha e Alemanha.

Além de instituições de ensino estrangeiras, participam das feiras de intercâmbio mundiais empresas de intercâmbio do Brasil e agências governamentais. A EduExpo é realizada em aproximadamente 40 cidades no mundo inteiro. Por meio do aplicativo da feira no Brasil, os estudantes conseguem entrar em contato com os expositores antes, durante e depois da feira.

Tudo sobre o Canadá para intercâmbio

Para quem planeja estudar no Canadá — o país lidera a preferência dos brasileiros quando o assunto é fazer cursos no exterior —, é a chance de saber tudo sobre o Canadá: por que fazer intercâmbio no país, como trabalhar e estudar ao mesmo tempo, escolas no Canadá para brasileiros, cursos de inglês e francês no país, preços de pacotes de intercâmbio e opções de graduação ou programas técnicos. O governo do Canadá também estará nas feiras para tirar dúvidas sobre vistos e programas disponíveis. Se você se interessa em estudar lá, leia mais sobre intercâmbio no Canadá numa série de textos que escrevi sobre o assunto aqui para o Canadá para Viagem.

Os destinos mais procurados por brasileiros para curso de inglês no Canadá são Toronto e Vancouver. Em Montréal, existe a possibilidade ainda de aprender outro idioma do Canadá, o francês.

A entrada para a EduExpo e a EduCanada é gratuita, e a inscrição para as feiras pode ser realizada antecipadamente nos sites eduexpos.com/eventos e feiraeducanada.com/eventos.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube