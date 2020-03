Escolas de cinema no Canadá, em Toronto e Vancouver

Duas das maiores escolas de cinema do Canadá estão no Brasil para mostrar seus programas a possíveis alunos brasileiros. A Toronto Film School e a Vancouver Film School participam da EduExpo, feira de intercâmbio realizada em várias cidades brasileiras.

A escola de Toronto veio pela primeira vez ao Brasil na edição passada da EduCanada. A feira de intercâmbio do país é realizada sempre no segundo semestre, junto com a EduExpo, aberta a todos os destinos que oferecem oportunidades de estudo no exterior. Agora, no primeiro semestre, apenas a EduExpo é realizada, contando com a participação também de algumas instituições canadenses.

__________

__________

Intercâmbio no Canadá

Há 14 anos o Canadá é destino de intercâmbio predileto dos brasileiros. Para quem entra em cursos universitários, o país permite o trabalho tanto do estudante quanto de seu marido ou sua mulher.

Mas os cursos de idioma ainda são os mais buscados por estudantes brasileiros. Na EduExpo, os visitantes encontram opções para aprender a língua oficial do Canadá, seja inglês ou francês. “Em Toronto, é possível fazer um curso de inglês de quatro semanas por 12 prestações de R$ 280, incluindo taxas de matrícula e materiais didáticos”, exemplifica Daniela Ronchetti, diretora operacional da EduExpo no Brasil.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube