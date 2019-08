Estudo e trabalho no Canadá: ExpoCanada, evento de intercâmbio

A próxima edição da ExpoCanada dará destaque especial a programas de estudo e trabalho no Canadá por longos períodos e também à imigração. Realizada de 10 a 24 de setembro em diversas cidades brasileiras, o evento de intercâmbio se divide entre feira e palestras.

Para quem quer fazer intercâmbio, de cursos de língua ou profissionais, dúvidas podem ser tiradas na feira. Se o interesse é entender possíveis oportunidades de trabalho e imigração para o Canadá, o indicado é assistir às palestras. A feira tem entrada gratuita, mas as palestras são pagas (R$ 60). Abaixo está o calendário da ExpoCanada por cidade:

Vitória: 10 de setembro, das 19 às 21 horas, no Golden Tulip Porto Vitória (Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 635, Enseada do Suá)

Porto Alegre: 11 de setembro, das 19 às 21 horas, no Edifício Carlos Gomes 222 Business Center (Avenida Carlos Gomes, 222, Boa Vista)

São José dos Campos (SP): 13 de setembro, das 19 às 21 horas, no Hotel Nacional Inn (Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 9009, Jardim Oswaldo Cruz)

São Paulo: 14 de setembro, das 10 às 21 horas, no Espaço Citron (Avenida Cecília Lottenberg, 12, Chácara Santo Antônio)

Brasília: 16 de setembro, das 19 às 21 horas, no Grand Mercure Brasília (Eixo Monumental SHN Q 5 Bloco G , Asa Norte)

Natal: 18 de setembro, das 19 às 21 horas, no Ocean Palace Beach Resort & Bungalows (Via Costeira Senador Dinarte Medeiros Mariz, 7829, KM11, Ponta Negra)

João Pessoa: 19 de setembro, das 19 às 21 horas, no Hotel Manaíra (Avenida General Edson Ramalho, 1131, Manaíra)

Rio de Janeiro: 21 de setembro, das 13 às 20 horas, no Everest Rio Hotel (Rua Prudente de Morais, 1117, Ipanema)

Cabo Frio (RJ): 23 de setembro, das 19 às 21 horas, no Iate Clube Costa Azul (Rua José Rodrigues Povoas, 2, Gamboa)

Santo André (SP): 24 de setembro, das 19 às 21 horas, no Blue Tree Towers All Suites (Avenida Portugal, 1464, Vila Bastos)

Entre os temas abordados na ExpoCanada estão cursos de idiomas, High School e programas de nível superior no país. No evento, quem assistir às palestras também conhecerá desafios e oportunidades no Canadá, processo de imigração por meio do estudo e casos de empreendedores brasileiros bem-sucedidos no país.

