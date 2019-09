Feira do Canadá para intercâmbio de idioma e universitário

View this post on Instagram

Eu adoro olhar para o céu e adoro placas. Com essas árvores lindas de Montréal, fica irresistível não tirar muitas fotos de tudo! Esta é na região em que eu estou hospedada, entre a estação de metrô Monk e Angrignon ___________ I love to look at the sky and I love signs. And these beautiful Montreal trees make it irresistible to take lots of picture of everything! tag ???? #comoviaja #canada #montreal #quebec #intercambio #mtlmoments #sign #travel #viagem