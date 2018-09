Feira de intercâmbio virtual e ao vivo, em São Paulo

Tudo sobre o Canadá. É o que promete a ExpoCanada, feira de intercâmbio dedicada a estudo e imigração, realizada em São Paulo amanhã (15 de setembro). A organização espera que o evento resulte em aproximadamente 1.200 matrículas em instituições canadenses. Com a participação de 25 instituições de ensino do país estrangeiro, o evento em São Paulo é gratuito.

Como também trata de imigração para o Canadá, a feira inclui palestras com especialistas, que abordam desde processos para morar no Canadá à vida cotidiana no país. Quem quiser acompanhar um dos cinco encontros paga R$ 50 para cada palestra. A ExpoCanada ocorre no Espaço Transatlântico, das 11 às 19 horas.

Feira de intercâmbio virtual da EF

Se você prefere se informar pela internet, pode participar da Feira de Intercâmbio Virtual da EF nos dias 8 e 9 de outubro. Basta se inscrever no site e aguardar o link nos dias do evento para se conectar e tirar dúvidas sobre programas em vários países, entre eles, o Canadá.

Gratuita, a feira de intercâmbio virtual inclui palestras sobre diversos assuntos, como dicas para economizar com a alta do dólar, intercâmbio para executivos ou para estudantes durante as férias. A empresa de intercâmbio oferece cursos de idioma, graduação no exterior e programas universitários em que o aluno pode estudar e trabalhar no Canadá.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube