Feira para estudar e trabalhar fora: saiba sobre intercâmbio no Canadá

O Canadá é um dos países onde o brasileiro pode fazer intercâmbio com trabalho, permitido em determinados tipos de cursos. Um dos programas que despertam interesse dos estudantes do Brasil é o Co-Op, experiência que reúne curso profissionalizante com estágio na área estudada. Escrevi sobre isso na série em que abordei tudo sobre intercâmbio no Canadá.

Se você busca informações sobre oportunidades para estudar fora, mas com a chance de trabalhar por um período também, a CI Intercâmbio e Viagem organiza a 2ª Feira CI Trabalhar e Estudar no Exterior, no próximo sábado, em São Paulo. Durante as palestras do evento, representantes da operadora no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia e na Irlanda tiram dúvidas de alunos sobre programas de estudo com trabalho nesses países. Os estudantes também podem obter informações sobre processos seletivos e sobre pedido e renovação de vistos.

Oferecido por colleges, instituições com cursos de nível superior e tecnólogo, o Co-Op é uma oportunidade para o intercambista praticar o idioma enquanto melhora o currículo numa área específica. Durante o estágio obrigatório no programa (nem sempre remunerado), a carga horária é de 40 horas semanais de trabalho. A permissão de trabalho existe apenas para cursos com duração maior do que seis meses.

Gratuita, a 2ª Feira CI Trabalhar e Estudar no Exterior será realizada no Novotel São Paulo Conventions (Rua Martins Fontes, 71, Centro), do meio-dia às 19 horas. Inscreva-se no site feiratrabalhar.ci.com.br para participar do evento.

