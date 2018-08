Feira sobre high school e intercâmbio para crianças e adolescentes

Se você busca informações sobre intercâmbio para crianças e adolescentes, anote na agenda a 10ª Feira de Intercâmbio Teen, realizada pela CI Intercâmbio e Viagem, em São Paulo (10 de março) e em São José do Rio Preto (13 de março). A entrada para o evento, sobre high school e cursos no exterior, é gratuita.

Participam da feira em torno de 50 representantes de escolas estrangeiras, vindos de destinos como o Canadá — há 13 anos o destino preferido de brasileiros para estudar no exterior, segundo a pesquisa Selo Belta, da Associação das Agências de Intercâmbio. Profissionais de instituições dos Estados Unidos, da Irlanda e da Austrália também vêm ao Brasil para o evento.

Dedicado a estudantes com idades entre 7 e 17 anos, o evento mostra opções de ensino médio no exterior (high school) e de programas de férias que misturam aprendizado de idioma a atividades de lazer. No intercâmbio esportivo, uma das novidades apresentadas no evento, pode-se juntar aos cursos a prática de um esporte.

Para os adolescentes que buscam o high school, a CI tem o programa boarding school com opcional. Nele, os professores servem de tutores dos estudantes, ajudando a desenvolver seu potencial por inteiro. Cursos extras feitos na escola, em áreas como esportes, tecnologia e artes, podem ser usados como crédito para tentar entrar numa universidade futuramente.

A 10ª Feira de Intercâmbio Teen também inclui palestras sobre diferentes aspectos do intercâmbio para essa faixa etária, do planejamento financeiro às vantagens de estudar fora. Quem não mora em São Paulo ou São José do Rio Preto pode acompanhar algumas das palestras online.

