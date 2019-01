Festivais de inverno em Montréal: de Lumière a Nuit Blanche

Montréal vive o auge do inverno entre janeiro e fevereiro, quando os termômetros batem facilmente os 20 graus negativos e os dias escurecem cedo, por volta das 16 horas. Nem por isso a maior cidade da província de Québec é desanimada nesse período do ano. Se no verão o tradicional Festival de Jazz de Montréal bota locais e turistas para dançar a céu aberto, no inverno há também eventos que celebram a vida ao ar livre (ainda que congelante).

O principal deles é o Montréal en Lumière, que chega à 20ª edição em 2019, numa combinação de arte com gastronomia. Mas não é o único. Quem viajar no Carnaval para o Canadá e estiver em Montréal no fim de semana de 2 e 3 de março, por exemplo, pega esse evento, participa da Nuit Blanche e ainda confere a cidade acesa com as obras do Illuminart.

E, se você for a esse lado francês do país em qualquer época do ano, saiba onde comer em Montréal: o que provar pelas ruas da cidade do Canadá.

Veja só como se programar para se divertir com os eventos de inverno em Montréal:

Igloofest: festival de música eletrônica

Não há melhor maneira de se aquecer do que se movimentando. Muito, de preferência. DJ’s locais e estrangeiros sacodem o Vieux Port durante as noites do Igloofest, festival de música eletrônica que chega à 13ª edição este ano. De 17 de janeiro a 2 de fevereiro, sempre às quintas, às sextas e aos sábados.

Fête de la Neiges: crianças na neve com trenó, esculturas e shows

Uma prova de que a nevasca, marca registrada do inverno de Montréal, não é assim nenhum castigo. Há 36 anos, a Fête de la Neiges é uma festividade ao ar livre organizada pelo Parc Jean-Drapeau com o intuito de reunir famílias em torno de brincadeiras e atividades (entre pagas e gratuitas), como passeios de trenó, esculturas de gelo e apresentações ao vivo. Também rola maple no gelo, virando uma espécie de pirulito puxa-puxa, uma tradição de Québec no inverno. De 19 de janeiro a 10 de fevereiro, sempre aos sábados e aos domingos.

Montréal en Lumière: gastronomia, cultura e diversão

Em 2019, o Montréal en Lumière completa 20 anos, período em que o festival encorpou e trocou de endereço algumas vezes: foi da Rue Sainte Catherine para o Vieux Port e, atualmente, rola no Quartier des Spectacles. A programação mistura cultura e gastronomia, com shows gratuitos e atividades culinárias com a participação de chefs e produtores de vinho. Mais uma vez, o público pode espantar o frio encarando 180 metros de tirolesa ou descendo um tobogã de 110 metros de extensão, todo iluminado. E uma roda gigante é chamariz de adultos e de crianças. De 21 de fevereiro a 3 de março.

Nuit Blanche: noite de arte com várias atividades grátis

Uma noite inteira de arte. Com 200 atividades culturais (muitas delas, grátis), a Nuit Blanche de Montréal inclui música, exposição e design e movimenta três regiões da cidade durante 24 horas. O metrô funciona a noite toda para facilitar a locomoção das cerca de 300 mil pessoas que participam anualmente do evento. A Nuit Blanche coincide com o último fim de semana do Montréal en Lumière: ocorre em 2 de março.

Illuminart: Montréal iluminada por instalações de artistas

Especialistas em design, engenheiros, videomakers e cenógrafos são responsáveis pelas instalações cheias de luzes e que estão espalhadas pelos arredores da Place des Festivals. Paralelamente à realização da Montréal en Lumière, a Illuminart é um evento imersivo e totalmente gratuito, em que a interatividade é a chave para a diversão. De 21 de fevereiro a 9 de março.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube