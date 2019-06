Festival de arte em Toronto: Luminato junta performances e instalações

O basquete como ferramenta de transformação de uma comunidade a partir da vida de cinco homens que jogam até o apagar das luzes. Nada mais atual em se tratando de esportes em Toronto, cidade orgulhosa de seu time de basquete que disputa as finais da NBA pela primeira vez. Da inteligente união de esporte com teatro nasceu Monday Nights, espetáculo interativo que faz parte da edição do Luminato Festival 2019, cuja programação inclui atrações pagas e gratuitas — veja onde ficar em Toronto, com sugestões de hotéis por bairro da cidade.

Entre 7 e 23 de junho, a maior cidade do Canadá recebe um dos principais festivais de arte da América do Norte. Para quem gosta de programas culturais, outro evento importante no calendário local é a Nuit Blanche Toronto, noite em que a arte toma as ruas da cidade. Durante o ano todo, os museus de Toronto são garantia de diversidade de assuntos: de história natural a sapatos e arte islâmica.

Dança, performances, artes visuais estão entre as quase 3.600 apresentações de trabalhos de artistas canadenses e estrangeiros. Uma das instalações mais aguardadas para esta edição do festival é House of Mirrors. Sob o céu de Toronto, o labirinto de espelhos criado pelos australianos Christian Wagstaff e Keith Courtney é instigante e perturbador ao mesmo tempo. Uma aventura ótica em que nada é o que parece ser.

Da Colômbia, a Compañia del Cuerpo de Índias traz o espetáculo Flowers for Kazuo Ohno (and Leonard Cohen). Homenagem a um dos ícones do butô (dança originária do Japão) e ao cantor canadense — leia sobre Leonard Cohen em Montréal. O que une Leonard Cohen e Kazuo Ohno é a paixão artística pelo poeta e dramaturgo espanhol Federico García Lorca.

A paixão pelos esportes em Toronto sempre foi uma característica da cidade. Impulsionada pela excelente campanha dos Raptors, único time do Canadá a disputar a liga profissional dos Estados Unidos, o slogan #WeTheNorth ganhou ainda mais força com a presença do time nas finais da NBA. No embalo do momento vivido pela modalidade no país, o documentário True North é outro destaque da edição deste ano do Luminato Festival. O filme acompanha de perto a trajetória de cinco jovens em busca do sonho de atuar no melhor campeonato de basquete do mundo. Fala de jogo e de como ele pode mudar vidas. De só desistir quando a luz se apagar.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook/ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube