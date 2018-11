Fotos de Toronto em exposição no Rio; livro vai mostrar as duas cidades

Já foram feitas as dobradinhas Montréal com São Paulo, Vancouver com Florianópolis e Ottawa com Brasília. Na quarta edição do projeto Olhares Cruzados, promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) com apoio dos consulados dos dois países, o intercâmbio cultural foca em Toronto e Rio de Janeiro. É a chance conhecer um pouco das linhas e do cotidiano da maior cidade do Canadá sem sair do Brasil.

Até 24 de dezembro, a exposição Olhares Cruzados: Imagens de Duas Culturas está em cartaz no Arquivo Nacional e no Espaço Cultural CCR Barcas (Praça XV), ambos no Centro do Rio. Com entrada gratuita, a mostra funciona de segunda a sexta, das 10 às 17 horas.

Livro com fotos de Toronto e Rio de Janeiro

A exposição apresenta cenas de Toronto e do Rio de Janeiro por meio do olhar de fotógrafos convidados: a brasileira Ana Rodrigues clicou a maior cidade do Canadá, enquanto o canadense Robert Divito registrou o dia a dia carioca. Além de exibidas nos dois países, as cerca de 60 imagens produzidas serão publicadas em livro.

Os trabalhos também estão expostos em estações de metrô da cidade. Para saber quais são elas, baixe o aplicativo Brasil Canada Experience, disponível para iOS e Android. Para ampliar a experiência, uma playlist foi criada no Spotify especialmente para a exposição.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube