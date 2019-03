Fotos do Canadá: principais cidades retratadas em intercâmbio artístico

Cidades canadense retratadas em fotos. Realizado pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), o projeto Olhares Cruzados: Imagens de Duas Culturas promove o intercâmbio entre os dois países por meio da fotografia. A proposta já rendeu as fotos de Toronto em exposição no Rio, em cartaz até abril deste ano, com imagens de Ana Rodrigues e Daniel DiVito no Espaço Cultural CCR Barcas-RJ.

Antes disso, a iniciativa tinha registrado cenários de: Montreal e São Paulo, em 2015; Vancouver e Florianópolis, em 2016; e da capital do Canadá, Ottawa, e da nossa Brasília, em 2017. Rankings internacionais apontaram três dessas cidades canadenses entre melhores do mundo: Vancouver, Montréal e Toronto.

Para celebrar as quatro edições do projeto, a CCBC expõe em São Paulo uma coletânea de imagens. Com fotografias no Museu da Imagem e do Som (MIS) e nas estações de metrô Clínicas, Paraíso e Alto do Ipiranga, a Exposição Fotográfica Brasil-Canadá exibe aspectos culturais e pontos de interesse dos dois países, sob o olhar de fotógrafos canadenses e brasileiros sobre as cidades retratadas um no país do outro, resultado do projeto Olhares Cruzados: Imagens de Duas Culturas. Para facilitar a visitação, foi lançado o aplicativo Brasil – Canada Experience, para Android e IOS.

Que cidade do Canadá e do Brasil ver em cada ponto

Museu da Imagem e do Som (MIS)

Coletânea de Toronto-Rio de Janeiro, Montréal-São Paulo, Vancouver-Florianópolis e Ottawa-Brasília

Até 7 de abril, na Avenida Europa, 158, Jardim Europa

Estação Clínicas

Fotos de Montréal e São Paulo, por Renato Negrão e Luc Dubois

Até 31 de março

Estação Paraíso

Fotos de Ottawa e Brasília, por Kazuo Okubo e Daniel Stanford

Até 31 de março

Estação Alto do Ipiranga

Fotos de Vancouver e Florianópolis, por Miguel Schmitt e Brian Noppè

Até 31 de março

