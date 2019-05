Hotel ​Four Seasons em Montréal abre em região de luxo e museus

Gastronomia, design e experiência. Essa combinação define o que o Four Seasons Hotel Montreal promete proporcionar ao seu hóspede. A luxuosa rede hoteleira acaba de inaugurar sua primeira unidade no Canadá francês, com o restaurante Marcus. A novidade gastronômica da cidade é o primeiro restaurante no Canadá aberto pelo chef-celebridade Marcus Samuelsson, que já cozinhou na Casa Branca para o então presidente Barack Obama.

Com 114 hotéis em 48 países, a Four Seasons Hotels and Resorts já estava presente nas outras principais cidades do Canadá, com hotéis em Toronto, Vancouver e Whistler — veja onde ficar em Toronto e onde ficar em Vancouver. Fundada em 1960, a empresa tem em torno de outros 50 projetos em desenvolvimento pelo mundo.

O Four Seasons Hotel Montreal foi inaugurado bem perto da alta temporada na cidade, repleta de eventos. Entre eles, o respeitado Festival de Jazz de Montréal e o GP de Fórmula 1 do Canadá, realizado no Circuito Gilles-Villeneuve, no Parc Jean-Drapeau.

O empreendimento hoteleiro está localizado a uma curta caminhada de lojas e museus de Montréal, como o Museu de Belas Artes de Montréal e o McCord Museum. Fica na Golden Square Mile, área de mansões e requintada hotelaria. O mais novo representante dessa tendência é o próprio Four Seasons, com seus 169 quartos com banheira e amenities da marca sueca Byredo. Nas suítes executivas, há também sala de estar; e a suíte presidencial, no último andar, tem dois quartos e sala de jantar.

Os hóspedes dispõem ainda do The Spa, com oito salas, sauna, banheira de hidromassagem, piscina interna e academia. O cardápio de massagens e tratamentos inclui a hidroterapia Kneipp, método com água quente e fria criado pelo alemão Sebastian Kneipp no século 19.

Restaurante Marcus, novidade da gastronomia em Montréal

À frente do Red Rooster, restaurante em Nova York, no Harlem, o chef-celebridade Marcus Samuelsson pretende fazer do Marcus uma brasserie moderna. A inspiração dele para compor o menu vem da tradição gastronômica da província de Québec, com seus mercados e as fazendas perto de Montréal. O restaurante funciona nas três refeições do dia, com frutos do mar frescos em destaque no cardápio. À noite, o chef e músicos e DJs convidados ficam a cargo da trilha sonora do lounge e do bar.

Todas essas áreas de convivência se encontram no Social Square, no terceiro andar do novo Four Seasons Hotel Montreal. Do terraço, vê-se o mural com a pintura de Leonard Cohen no horizonte — para seguir os passos do renomado artista em sua cidade, leia Leonard Cohen, em Montréal: roteiro por lugares relacionados ao cantor. O Social Square também é acessível pela Holt Renfrew Ogilvy, sofisticada loja de departamento na Rue Sainte-Catherine, a rua de compras em Montréal.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook/ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube