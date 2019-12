Hotel de gelo do Canadá: único na América do Norte, faz 20 anos

Em 2020, o hotel de gelo do Canadá comemora 20 anos. Único exemplar desse tipo na América do Norte, o Hôtel de Glace fica a 20 minutos do centro da cidade de Québec, instalado numa vila repleta de diversão na neve. A cada inverno, um tema inspira a arquitetura e a decoração do hotel, feitas com a impressionante quantidade de 500 toneladas de gelo e 40 mil toneladas de neve.

A temperatura interna é mantida em torno de 5 graus negativos, ainda que lá fora o inverno de Québec possa atingir mínimas de 30 graus negativos. Há cerca de 40 quartos e suítes disponíveis, além de spa e sauna. O Hôtel de Glace funciona na Valcartier Vacation Village, que também conta com outras opções de hospedagem mais convencional, 35 tobogãs na neve e piscinas aquecidas cobertas.

Dentro do hotel de gelo em Québec, é possível ainda fazer um tour pelos bastidores e experimentar drinks em copos de gelo. Na temporada, vale checar a programação porque às vezes são realizadas festas dentro da atração.

Numa viagem ao Canadá, eu já tive de estar num bar de gelo, mas foi no leste do país, no dia do passeio às Cataratas do Niágara, perto de Toronto. Participei de uma degustação do icewine do Canadá, vinho preparado a partir de uvas congeladas, dentro de um bar de gelo da vinícola Peller Estates.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube