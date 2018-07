Melhor companhia aérea da América do Norte é Air Canada novamente

Considerada do Oscar da aviação, a Skytrax World Airline Awards 2018 escolheu novamente a Air Canada como a melhor companhia aérea da América do Norte, na premiação divulgada nesta semana na Europa. Na lista das 100 melhores do mundo — liderada pela Singapore Airlines —, a canadense aparece na 30ª colocação, caindo uma posição em relação ao ranking de 2017. A premiação anual serve de referência mundial para o setor aéreo.

A sede da Air Canada fica em Montréal, mas o hub da companhia é o aeroporto de Toronto, onde desembarcam os viajantes transportados a partir de São Paulo pela empresa — leia a série completa que escrevi sobre o que fazer em Toronto. Os brasileiros que vão para outras cidades do Canadá fazem conexão no Toronto Pearson International Airport e seguem em outros voos para seus destinos finais. Os aviões da Air Canada chegam a 64 aeroportos do país.

A Skytrax é uma organização internacional, com sede em Londres, à frente de estudos sobre o setor de aviação e levantamentos sobre companhias aéreas e aeroportos. Também faz auditorias qualitativas relacionadas a produtos, serviços e passageiros. As vencedoras da premiação anual saem de uma pesquisa realizada com viajantes do mundo inteiro. Em 2018, 24,45 milhões de passageiros de aproximadamente 100 países participaram da avaliação da Skytrax World Airline Awards, respondendo ao levantamento entre agosto do ano passado e maio de 2018.

“Esta é a sétima vez em nove anos que a Air Canada recebe esse prêmio, o que mostra como nos tornamos uma companhia aérea que é líder mundial. Agradeço aos nossos 30 mil funcionários, os verdadeiros vencedores da premiação da Skytrax, por oferecerem um serviço de qualidade enquanto transportam mais de 48 milhões de passageiros por ano em segurança”, disse Calin Rovinescu, presidente e CEO da Air Canada.

Desde 2010, a empresa investiu US$ 10 bilhões em melhorias, como inovações tecnológicas e ampliação da sua rede mundial de conexão de voos. O projeto também inclui a renovação da frota, como os Boeings 777 e 787 Dreamliners, Eu estive a bordo do primeiro voo do Boeing 787 Dreamliner de São Paulo para Toronto, em dezembro de 2016, e escrevi aqui sobre a premium economy da Air Canada.

Há diferentes categorias na Skytrax World Airline Awards. A Air Canada também foi eleita a melhor classe executiva (business) da América do Norte e a companhia com a melhor limpeza de cabine do continente. Na América do Sul, a Avianca ficou novamente em primeiro, seguida pela Azul e pela Latam. A Lufthansa também repetiu o 1º lugar como melhor da Europa. A lista das vencedoras da Skytrax World Airline Awards mostra as categorias em que as companhias venceram.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube