No Canadá, bolsas de estudo de até R$ 83 mil em intercâmbio profissionalizante

Um evento online gratuito reúne 13 colleges e 2 universidades canadenses para ajudar brasileiros que queiram estudar no Canadá e usar o curso como porta de entrada para a imigração no país. O Canada Careers, realizado em 21 de setembro, às 19 horas, apresenta cursos profissionalizantes e superiores em diversas áreas de trabalho no Canadá.

As instituições participantes concedem bolsas de estudo que podem chegar a cerca de R$ 83 mil, ou CAD 20 mil. A Hi Bonjour é uma agência brasileira e canadense especializada em programas de intercâmbio e higher education no Canadá desde 2013. Com representantes em São Paulo, Bogotá, Montreal, Toronto, Vancouver e London, é a única agência com suporte a brasileiros presente de leste a oeste do Canadá.

No evento, organizado pela agência brasileira e canadense Hi Bonjour, os brasileiros podem tirar dúvidas sobre oportunidades em áreas nas quais existe demanda por profissionais no Canadá:

Corporate

Negócios, Finanças e Direito

Technology

Engenharia, Tecnologia e Logística

Society

Saúde, Educação e Serviços Sociais

Creative

Artes, Animação e Design

Leisure

Culinária, Hospitalidade e Turismo

Que colleges e universidades canadenses participam

As 15 instituições participantes têm taxa de empregabilidade superior a 80% e estão localizadas em cinco províncias do Canadá:

British Columbia

Douglas College, Kwantlen Polytechnic University, Langara College e La Salle College Vancouver

Ontario

Centennial College, Conestoga College, George Brown College, Humber College, Fanshawe College, Georgian College, Sault College e Seneca College

Québec

Hermes Colleges Network

La Salle College Montréal

New Brunswick

New Brunswick Community College

Prince Edward Island

University of Prince Edward Island

A inscrição para o evento é realizadas pelo site da Hi Bonjour. Veja como emitir o comprovante de vacinação para viagens internacionais e ouça o Como Viaja | podcast de viagem sobre países abertos para brasileiros vacinados (Canadá, Espanha, França e Alemanha).

