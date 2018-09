Nuit Blanche Toronto leva arte às ruas da maior cidade do Canadá

Uma vez por ano Toronto se veste de arte, com exposições para se ver de graça a noite toda. No próximo sábado, a Nuit Blanche Toronto 2018 veste as ruas da cidade a partir das 19 horas de 29 de setembro. Neste ano, o evento foi expandido até Scarborough, que já foi uma cidade separada e se integrou a Toronto em 1998. Reúne cerca de 75 projetos de 300 artistas contemporâneos locais, além de projetos independentes e ações de museus de Toronto.

Nesta 13ª edição, 27 projetos em três grandes exposições apresentam o tema principal: You Are Here (Você Está Aqui), um convite dos organizadores para o público ver a metrópole de uma nova forma. Maior cidade do Canadá, Toronto é o centro financeiro, de negócios, arte e cultura do país. Um lugar no qual metade dos cerca de 2,8 milhões de habitantes nasceu fora do Canadá. As exposições abordam o encontro entre esses diferentes povos e propõem repensar o que são as diferenças e conceitos como minorias e maiorias.

Além das obras exibidas nesses três pontos (dois em Downtown e um em Scarborough), o evento é realizado ainda em outros bairros de Toronto: o requintado região de Bloor-Yorkville exibe 11 projetos; o alternativo West Queen West, quatro; e Don Mills (onde ficam o Aga Khan Museum e o Ontario Science Center), cinco.

Como ocorre em espaços públicos, o evento leva o público a se integrar à arte contemporânea. A parte principal da Nuit Blanche Toronto 2018 pode ser vista em três pontos: a Nathan Phillips Square (praça da Prefeitura, onde fica o letreiro de Toronto), a Yonge-Dundas Square (ponto que lembra a nova-iorquina Times Square pela profusão de luzes e comerciais) e o centro de Scarborough.

Neles, há mapas grandes da Nuit Blanche Toronto 2018 (também dá para pegar um exemplar de bolso para levar), banheiros, atendimento de primeiros socorros e venda de comida.

As exposições nesses pontos são compostas por 27 projetos de arte. A região da Nathan Phillips Square recebe a exposição Dream Time: We All Have Stories, já os projetos de The Things They Carried são exibidos na área da Yonge-Dundas Square, no Scarborough Civic Center e nas estações da linha 3 do metrô. A exposição STYLL pode ser vista no centro de Scarborough.

Além das exposições do tema principal, estão previstos 37 projetos independentes e três instalações entre os projetos especiais — uma delas cobre com luz e dança a ponte de vidro do Toronto Eaton Centre sobre a Queen Street.

Exposições nos museus de Toronto e transporte entre as obras

Pelo terceiro ano, os museus de Toronto também destacam exibições na Nuit Blanche Toronto. Demos – A Reconstruction abriu em 22 de setembro e permanece por um ano em cartaz no Museum of Contemporary Art Toronto (Moca), como um convite ao público para redesenhar o espaço com blocos que se movem ao gosto dos visitantes.

No Royal Ontario Museum (ROM), Modernism on the Ganges: Raghubir Singh Photographs mostra as imagens feitas pelo fotógrafo indiano até 21 de outubro. O museu do sapato em Toronto, Bata Shoe Museum, tem Manolo Blahnik em exposição até 6 de janeiro de 2019. Agora no evento, propõe que os visitantes transformem em arte seus calçados da noite de sábado Frame Your Footwear: Your Shoes as Art.

Para explorar todas essas possibilidades artísticas, o metrô mantém funcionando por toda a noite de 29 para 30 de setembro as linhas 1, 2 e 3. Se você pensa em se programar para ir numa edição da Nuit Blanche Toronto, é bom saber que no site oficial também são divulgados pacotes de hotéis para a ocasião. No evento de 2017, o total de público estimado passou de um milhão de pessoas, então é recomendado se planejar antes.

O evento também promove discussões sobre a arte contemporânea: Nuit Talks, encontros sobre artistas e conceitos da Nuit Blanche Toronto. Também gratuitas, as palestras começaram ontem (23 de setembro) e continuam até o domingo (dia 30). Algumas exigem inscrição antecipada — há informações completas no site oficial do evento.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube