Para intercâmbio no Canadá de longa duração, alunos já podem viajar

Alunos matriculados em cursos de intercâmbio no Canadá de longa duração, em escolas cujos protocolos foram aprovados pelo governo, já podem entrar no país. Para os demais viajantes, as fronteiras canadenses seguem fechadas por causa da covid-19. Somente viagens essenciais estão sendo autorizadas, mas no fim de novembro a situação pode ser reavaliada.

Saiba que instituições de ensino do Canadá tiveram seus protocolos validados; confira a lista. Neste momento de retomada dos cursos de intercâmbio de longa duração, a Air Canada fez uma parceria com a Brazilian Educational & Language Travel Association (Belta), associação brasileira de empresas de intercâmbio, para oferecer condições especiais em bilhetes aéreos.

Toronto e Vancouver são os destinos mais buscados por brasileiros para intercâmbio. Montréal oferece a chance de estudar tanto francês quanto inglês, ou ainda fazer uma temporada combinando as duas. Há 14 anos, o Canadá é o destino preferidos pelos estudantes do Brasil para cursos de intercâmbio, segundo pesquisa da Belta.

Passagem para intercâmbio no Canadá com desconto

A Air Canada está oferecendo passagem para intercâmbio no Canadá com desconto e pagamento em até dez vezes sem juros para quem está matriculado em um curso nas escolas com protocolos aprovados pelo governo. A promoção é válida para compras realizadas até o fim de novembro de 2020 para viagens até 15 de junho de 2021.

O viajante tem acesso aos benefícios se tiver visto de estudante, estiver matriculado em cursos com duração de pelo menos seis meses e comprar seu bilhete em uma agência associada à Belta; veja a lista.

O voo São Paulo-Toronto da companhia aérea canadense voltou em setembro. São três frequências semanais, com saídas na quarta, na sexta e no domingo do Brasil e retorno na terça, na quinta e no sábados do Canadá. A empresa espera passar para cinco voos semanais no início de dezembro e retomar a rota diariamente em 2021.

Em 12 de dezembro, a rota São Paulo-Montreal deve voltar com duas frequências semanais – do Brasil, na segunda e no sábado; do Canadá, na sexta e no domingo. Ao longo de 2021, a Air Canada planeja continuar com esse voo diurno direto para a província francesa de Québec.

