No parlamento em Ottawa, show de luz e som conta história do Canadá

A história do Canadá contada com luz e som. No espetáculo Northern Lights, música e imagens de tecnologia digital são projetadas sobre a fachada do edifício do parlamento em Ottawa, capital do Canadá. Em cartaz até 8 de setembro, o show no Parliament Hill é gratuito.

Já são mais de 30 anos de espetáculos de luz e som no ponto turístico de Ottawa. O show Northern Lights chega à sua 5ª edição. Antes dele, esteve em cartaz Mosaika: Canada through the Eyes of its People desde 2010.

O espetáculo atual, Northern Lights, é simbolicamente dividido em cinco livros temáticos: Foundations of the Nation (Fundação da Nação numa tradução livre), Strength in Partnership (Fortalecimento da Parceria), Discovery and Adventure (Descoberta e Aventura), Valour (Valor) e Pride and Vision (Orgulho e Visão).

Narrado em inglês e francês, línguas oficiais do Canadá, o show é realizado toda noite — em agosto, às 21h30; no mês seguinte, meia hora mais cedo. Desde 2015, já levou em torno de 1 milhão de pessoas para Parliament Hill. Para criar uma experiência imersiva em alta definição, são usados 17 projetores para formar as imagens vistas no bloco central da fachada do edifício histórico.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube