Passe para estações de esqui, Ikon Pass inclui destinos no Canadá

Um passe para 38 destinos de neve. O Ikon Pass, da Alterra Mountain Company, pode ser usado em estações da Austrália, do Japão e da América do Norte, incluindo o Canadá. Os benefícios vão de sete dias na estação a acesso ilimitado em qualquer data, dependendo do destino. Começou hoje, 5 de março, a venda do passe para a temporada 2019/2020.

Destinos em quatro províncias canadenses aceitam o passe: Mont Tremblant (Québec ) e Blue Mountain (Ontário), no leste do país; e SkiBig3 (Alberta) e Revelstoke Mountain Resort e Cypress Mountain (British Columbia), no oeste. Quem viaja para esquiar pode combinar, por exemplo, estações em cada lado do país.

Para combinar a viagem de neve no Canadá com os Estados Unidos, o Ikon Pass inclui, por exemplo, Squaw Valley Alpine Meadows e Mammoth Mountain, na Califórnia, e Aspen Snowmass e Steamboat, no Colorado. Na América do Sul, o passe é aceito na chilena Valle Nevado.

Por US$ 949 (adulto), o Ikon Pass dá acesso aos 38 destinos na temporada, sem restrição de data. Já o Ikon Base Pass, a US$ 649 (adulto), pode ser usado também em todas as estações participantes, exceto em épocas de feriado.

Em Blue Mountain, está disponível ainda o 5×7 Pass, que permite usar as pistas das 9 às 21 horas nos dias da semana e após as 15h30 aos sábados e domingos. Custa 229 dólares canadenses para adultos até 23 de abril; depois sobe para 299 dólares canadenses.

Melhorias nas estações de esqui para próxima temporada

Além de lançar a venda do Ikon Pass para a próxima temporada de inverno, a Alterra Mountain Company divulgou investimentos de US$ 181 milhões em melhorias em seus 14 destinos de montanha na América do Norte. Em Blue Mountain, na província de Ontário, será construído um percurso de aventura elevado na floresta, com casas na árvore, redes e slides.

A empresa também atualiza e expande os equipamentos de fabricação de neve em Tremblant, em Québec. A segunda fase de renovação inclui melhorias em espaços de refeições e outras reformas na estrutura interna e externa.

No Canadá, a Alterra é proprietária CMH Heli-Skiing & Summer Adventures, em British Columbia. O lodge Bobbie Burns terá seus quartos modernizados e ganhará uma ala com capacidade para até 37 hóspedes no inverno. Com isso, a CMH poderá oferecer um programa de heli-ski privativo para quatro pessoas a partir de dezembro de 2019. Para o verão canadense deste ano, a novidade será no lodge Cariboos. Os viajantes poderão aproveitar a nova via ferrata no Zillmer Canyon, com navegação perto dos cânions e tirolesa entre os paredões.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube