Podcast sobre o Canadá, com dicas do que fazer nas principais cidades

A primeira temporada do Como Viaja | podcast de viagem está no ar, com 2 episódios inteiros dedicados ao Canadá. Fernando Victorino (à frente do Como Viaja comigo) e eu conversamos com diferentes pessoas que já foram muitas vezes ao país ou moram lá.

O resultado é um guia verbal sobre o país. Você precisa ouvir nosso episódio de podcast com dicas das principais cidades do Canadá. Nele, você fica sabendo o que fazer e onde ficar em Toronto, Montréal e Vancouver.

Se você planeja ir ao Canadá, veja dicas grátis e completas de Toronto, de Montréal e de Vancouver e confira ainda sugestões de hotéis em Toronto e hotéis em Vancouver

E ainda: ouve sobre comidas típicas do Canadá, viagens de trem pela Via Rail (a companhia federal com rotas pelo país todo) e passeios diferentes. Minha irmã, Carla, fala sobre uma viagem de veleiro que fez com meus sobrinhos Julia e Rafael, num lago da província de Québec. Se você me lê por aqui ou me segue no Instagram @ComoViaja, sabe que a Carla mora em Montréal.

Sobre o outro lado do país, o programa conta com a participação da minha amiga britânica Nikki Bayley. Jornalista, ela mora na província de British Columbia e escreve sobre gastronomia e vinho. Nikki também defende o resgate da importância histórica das Primeiras Nações, os povos originários do Canadá.

Assim como no programa anterior, cheio de curiosidades sobre o Canadá, Paulo Mancha D’Amaro, comentarista da ESPN e criador do viajandoporesporte.com, volta a conversar com a gente.

* Sou jornalista de turismo há mais de 20 anos. Escrevo o Como Viaja e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior, ao lado de Fernando Victorino, também jornalista e locutor. Acompanhe mais novidades e curiosidades no Instagram @ComoViaja