Praia em Montréal: verão no porto e no parque

Montréal é aquele gelo congelante no inverno e um calor de empapar a roupa no verão. Lembre-se, a cidade do Canadá francês fica em uma ilha, portanto, cercada de água. Logo, a umidade faz moradores e visitantes suarem com a elevação da temperatura, especialmente entre junho e setembro. É para enfrentar períodos assim que Montréal ganha pontos de refresco. O mesmo ocorre na maior cidade do Canadá: praia em Toronto no verão é a chance de tomar banho no Lago Ontario e de praticar esportes ao sol.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No lado francês do Canadá, são dois os principais pontos. La Plage de l’Horloge é uma das praias. Uma faixa de areia aos pés da Torre do Relógio, monumento erguido em memória de marinheiros canadenses mortos em um ataque durante a Primeira Guerra, no Vieux-Port, o velho porto de Montréal.

A segunda opção fica do lado oposto do Saint-Laurent, o rio que passa pela cidade. Como parte do Parc Jean-Drapeau, a Plage Jean-Doré é uma área maior e aberta para banho. Diferentemente do que ocorre no Brasil, onde estamos acostumados a praias gratuitas, em Montréal paga-se para acessar essas áreas de lazer. Há passes individuais e passaportes para a temporada de verão.

Plage de L’Horloge (Praia do Relógio), no porto de Montréal

A areia é fina e clara. Cadeiras e guarda-sóis ficam permanentemente à disposição dos frequentadores. Até 800 pessoas podem se esparramar por lá ao mesmo tempo. Nadar não é permitido, mas o calor pode ser abrandado graças a sistemas que soltam vapor d’água.

Essa praia já está funcionando desde 26 de maio e segue até 3 de setembro — apenas aos sábados e domingos até 10 de junho; a partir de 15 de junho, todos os dias. Sempre abre às 11 horas. De segunda a quarta, fecha às 19 horas; de quinta a domingo, vai até as 21 horas.

O ingresso custa 2 dólares canadenses; grátis para menores de 13 anos. Para assistir aos fogos em noites de julho e agosto, paga-se 5 dólares a partir das 17 horas. Nesses dias, o horário de funcionamento da praia é estendido até as 23 horas.

Plage Jean-Doré, no Parc Jean-Drapeau

Essa praia está à beira do Lac de L’Île de Notre-Dame, o lago dentro da ilha diante da parte antiga de Montréal onde ficam o cassino da cidade e o Circuito Gilles Villeneuve, de Fórmula 1. O trecho do lago é liberado para quem quiser dar umas braçadas ou simplesmente se refrescar. Quem não aceita ficar parado pode optar pelo vôlei de praia (cinco das oito quadras foram reformadas) ou por aulas de stand-up paddle (com direito a exercícios e ioga sobre a prancha). Passeios de caiaque, canoa, parquinho sobre uma área inflável e pedalinho servem para crianças e adultos explorarem outras áreas do Parc Jean-Drapeau, parque onde a praia está localizada. Todas essas atividades são pagas à parte.

A Plage Jean-Doré é um território de areia douradinha próximo ao centro, acessível para quem vai de carro, metrô, ônibus ou bicicleta. Wifi e vestiários com armários (necessário levar cadeado) estão entre as facilidades, bem como cinco opções de alimentação.

Por um dia de visita, paga-se entre 9 dólares canadenses — metade de 3 a 13 anos; grátis até 2 anos; passaporte de família (dois adultos e duas crianças) por 22 dólares canadenses. Os preços caem um pouquinho depois das 16 horas. Em 2018, a praia funciona de 20 de junho a 26 de agosto e depois de 1º a 3 de setembro (no feriado do Labor Day): todos os dias das 10 às 19 horas.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook/ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube