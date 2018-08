Praia em Toronto: verão com banho e esportes no Lago Ontario

Será que vai dar praia? Acredite, essa pergunta não é nem um pouco absurda de ser feita em Toronto. Com a proximidade do calor, a cidade ganha faixas de areia de frente para os grandes lagos. A temporada vai de junho a setembro. São points para quem quer jogar vôlei, caminhar e até pegar uma cor para espantar aquele fator branco 30 graus negativos de quem viveu privado do sol intenso por meses. Durante o verão, também tem praia em Montréal, no porto e num dos parques da maior cidade do Canadá francês.

Bandeiras azuis indicam se a qualidade da água é própria para o mergulho. E ao menos duas praias são acessíveis para cadeirantes: Centre Island e Woodbine Beach.

Dá até para escolher entre praias mais urbanas, como Sugar Beach — próxima à CN Tower, torre de Toronto — ou por destinos mais ‘selvagens’, como as faixas de areia localizadas na Toronto Islands, que exigem pegar o ferry para alcançá-las. É lá que fica a única praia de nudismo de toda a cidade, Hanlan’s Point Beach.

Sugar Beach, praia perto da CN Tower

Tem esse nome porque é vizinha à Redpath Sugar Refinery, refinaria de açúcar onde também funciona um museu sobre o produto. Guarda-sóis cor de rosa ajudam a proteger os mais branquelos. Mas há quem se jogue sob a areia fina e branca para tostar ao sol.

Uma grande folha de maple em granito tem mecanismos que esguicham água do chão, ideal para refrescar a cuca (das crianças, principalmente). Colada à cidade, é um local indicado para assistir ao pôr do sol em Toronto.

Sunnyside Beach, boa estrutura em frente ao High Park

À beira do Lake Ontario, em frente ao High Park, a região tem parques em sequência, com boa estrutura para fazer piqueniques, caminhar pelo calçadão ou percorrer de bicicleta as duas ciclovias. Há várias praias ao longo dos três quilômetros da orla e uma piscina pública ao ar livre, Sunnyside Gus Ryder Outdoor Pool. Se estiver de carro, há estacionamento, pago após as 16 horas e nos fins de semana.

Central Island Beach, entre as praias de Toronto Islands

Das 11 praias de Toronto, quatro delas ficam em Toronto Islands, o que exige travessia de ferry. Perto do cais, Central Island Beach é uma praia que normalmente oferece boas condições para banho. Tem armários para guardar pertences e chuveiros para se livrar da areia e do suor. É possível alugar bicicleta. Se não levar seu próprio lanchinho, tem pontos de venda de fast food perto, que salvam na hora da fome.

Woodbine Beach, a faixa de areia mais agitada

Maior e mais famosa praia de Toronto, Woodbine Beach tem espaço de sobra para quem quer jogar vôlei, andar de bicicleta (há quatro rotas para pedalar), brincar e se refrescar no Lake Ontario — verificada diariamente, a qualidade da água tem recebido certificação de bandeira azul desde 2005. Calçadão, playground e equipamentos de ginástica completam a oferta de atrações.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook/ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube