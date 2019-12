3 programas diferentes no Natal de Toronto: do kitsch ao vegano

O Natal em Toronto já começou. Tradicionalmente, a temporada das festas de fim de ano na maior cidade do Canadá tem início quando a árvore da Nathan Phillips Square é acendida — em 2019, a cerimônia ocorreu no último dia 29 de novembro. A praça da prefeitura, famosa pelo letreiro com a inscrição Toronto, também se transforma em uma pista de patinação no gelo, que atrai público durante todo o inverno canadense.

Inspirado pelo christkindlmarkt do Natal na Alemanha, o Mercado de Natal de Toronto mais tradicional é armado no Distillery District, região dos inconfundíveis edifícios em estilo vitoriano e ruas de paralelepípedos. Tem barraquinhas vendendo de produtos a comidas, como a poutine, receita com batata frita, originalmente da província francesa de Québec.

Por toda a cidade não faltam luzes, corais e toda a atmosfera que encanta a adultos e crianças. Entre novas atrações e eventos consagrados, veja também outras 3 sugestões de programas diferentes no Natal de Toronto.

Bar pop-up com o melhor do kitsch natalino

Pelo segundo ano, a cidade ganha um bar pop-up tocado pelo lado mais brega do Natal. O Miracle Toronto é uma grande festa de fim de ano promovida diariamente na Ossington Avenue. Todo o espírito alternativo do bairro de Queen Street West reflete-se nos coquetéis com doses de kitsch, luzinhas coloridas e canecas de papai noel em que são servidas bebidas quentes. Deboche para quem não quer se levar tão a sério nessa época do ano.

Mercado de Natal vegano

Esqueça carnes gordas, gemadas e sobremesas leitosas. Natal é tempo de paz, amor e respeito entre seres humanos e animais. Essa é a filosofia dos idealizadores do primeiro Toronto Vegan Christmas Market. A edição de estreia será realizada no Ontario Heritage Center, em Old Toronto. Com entrada gratuita, esse mercado reúne produtores veganos que oferecem chocolates, queijos à base de plantas, vinhos, cosméticos, roupas e acessórios.

Chá da tarde no Hotel Shangri-La

Toda a magia presente em O Quebra-Nozes, balé baseado na obra do compositor russo Tchaikovsky, levou o Shangri-La Toronto a organizar um chá da tarde no saguão do hotel. Em sua sétima edição, o evento atrai público antes ou depois das apresentações no National Ballet of Canada, localizado a menos de 500 metros do hotel. Creme bruleè de castanhas, torta de cranberry e laranja e biscoitos de gengibre são servidos pela pastelaria do Shangri-La, que se inspira nos personagens do espetáculo para elaborar essas e outras delícias.

* Nathalia Molina é jornalista de viagem e especialista em Canadá. Também escreve o Como Viaja, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Acompanhe pelo instagram @ComoViaja, pelo facebook ComoViaja e pelo canal do Como Viaja no YouTube